Découvrez une création architecturale réhabilitée, La crèche « Le Nid Doux », La Chapelle-Saint-Luc

Informations pratiques

Découvrez une création architecturale réhabilitée 19 et 20 septembre La crèche « Le Nid Doux » Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Explorez l’ancien site des salles sociales, rénové et agrandi pour accueillir la crèche Le Nid Doux. Découvrez cette belle réhabilitation qui donne une nouvelle vie au bâtiment !

La crèche « Le Nid Doux » 9 rue Ferdinand Buisson 10600 La Chapelle Saint-Luc La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est 03 51 59 44 69 Anciennes salles sociales de La Chapelle-Saint-Luc, ce bâtiment connaît aujourd’hui une nouvelle vie, à travers sa transformation en structure dédiée à la petite enfance. D’une superficie de 428 m2, il pourra accueillir 59 enfants de 10 semaines à 3 ans. Conçu comme un écrin lumineux, il comprend une salle de motricité, des dortoirs adaptés et des espaces multi-activités adaptés aux tout-petits. L’architecte a privilégié des espaces largement ouverts sur l’extérieur grâce à de grandes façades vitrées et à un accès direct à un jardin aménagé, offrant un cadre de vie agréable et stimulant pour les enfants.

Explorez l’ancien site des salles sociales, rénové et agrandi pour accueillir la crèche Le Nid Doux. Découvrez cette belle réhabilitation qui donne une nouvelle vie au bâtiment !

© Hérard & Da Costa architectes