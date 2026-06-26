Découvrir et accueillir la biodiversité au jardin Jardin des Mille Pas Rennes
Découvrir et accueillir la biodiversité au jardin Jardin des Mille Pas Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Découvrir et accueillir la biodiversité au jardin Jardin des Mille Pas Rennes Jeudi 9 juillet, 16h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Venez découvrir qui sont les plantes et les petites bêtes qui peuplent nos espaces extérieurs !
La biodiversité joue un rôle essentiel pour la santé de notre environnement. Venez découvrir qui sont les plantes et les petites bêtes qui peuplent nos espaces extérieurs, quels sont leurs rôles et quels aménagements il est possible de mettre en place pour les accueillir chez vous. Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.
Infos pratiques :
Lieu : Jardin des Mille Pas, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 16h30-19h
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-09T19:00:00.000+02:00
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Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine
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