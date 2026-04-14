Découvrir et inviter la nature chez soi, Parc Denis et Eugene Bulher, Bordeaux
Découvrir et inviter la nature chez soi, Parc Denis et Eugene Bulher, Bordeaux mercredi 29 avril 2026.
Découvrir et inviter la nature chez soi Mercredi 29 avril, 10h00 Parc Denis et Eugene Bulher Gironde
Sur inscriptions
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:00:00+02:00
Dans ces espaces, de nombreux animaux peuvent venir s’abriter. Au travers cette animation, nous vous livrerons quelques astuces et bonnes pratiques pour accueillir et protéger la faune sauvage qui nous entoure en fonction des saisons.
Parc Denis et Eugene Bulher Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 34 84 13 »}, {« type »: « email », « value »: « pierre.trintignac@lpo.fr »}]
Le saviez-vous ? nos jardins et nos balcons peuvent devenir de véritables havres de paix propices à la vie sauvage ! jardin lpo
Serin Cini @LPO
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