Découvrir la permaculture L’Épicentre Merville-Franceville-Plage

Informations pratiques

Merville-Franceville-Plage

Découvrir la permaculture

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:30:00

fin : 2026-07-07 18:30:00

Date(s) :

2026-07-07

C’est un mot abondamment relayé depuis quelques années. Pourtant, il existe depuis bientôt cinquante ans.

Alors, qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? Constance, paysagiste en permaculture, vous en explique les principes généraux et répond à vos questions.

C’est un mot abondamment relayé depuis quelques années. Pourtant, il existe depuis bientôt cinquante ans.

Alors, qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? Titulaire depuis 2015 du Permaculture Design Course, Constance, paysagiste en permaculture, vous en explique les principes généraux et répond à vos questions lors de cet atelier d’échange.

Sur inscription uniquement. .

L’Épicentre 2 rue de Descanneville Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie +33 6 26 03 30 91 epimerville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découvrir la permaculture

It’s a word that’s been bandied about a lot in recent years. Yet it’s been around for nearly fifty years.

So, what is it? What’s it good for? Permaculture landscape gardener Constance explains the general principles and answers your questions.

L’événement Découvrir la permaculture Merville-Franceville-Plage a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Normandie Pays d’Auge