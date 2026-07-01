Découvrir le château d’Anne de Bretagne, Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Découvrir le château d’Anne de Bretagne 19 et 20 septembre Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ces Journées sont également l’occasion pour l’équipe de médiation de proposer des rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir l’histoire du château d’Anne de Bretagne.

Château des ducs de Bretagne – musée d’histoire de Nantes 4 Place Marc Elder, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire +33811464644 https://www.chateaunantes.fr Au cœur du quartier médiéval de Nantes, découvrez le Château des ducs de Bretagne, site emblématique de la ville, construit à la fin du XVe siècle par François II et sa fille Anne de Bretagne.

La forteresse abrite un palais résidentiel aux façades raffinées avec ses loggias Renaissance. La cour, les remparts et les jardins des douves sont en accès libre.

De nombreuses visites sont proposées pour découvrir ce monument et son musée d’histoire résolument contemporain ! Tramway : ligne 1 – arrêt de tramway Duchesse Anne. Busway : ligne 4 – arrêt Duchesse Anne – Foch Cathédrale. Bus : lignes 54 et C3 – arrêts Gare Sud et Lieu Unique.

Ces Journées sont également l’occasion pour l’équipe de médiation de proposer des rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir l’histoire du château d’Anne de Bretagne.

©Château des ducs de Bretagne © Thibaut Voisin / LVAN