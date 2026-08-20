Découvrir le lightpainting Bibliothèque Landry Rennes
mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque Landry · Rennes
Informations pratiques
Découvrir le lightpainting Bibliothèque Landry Rennes Mercredi 30 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Atelier
Un atelier pour découvrir le lightpainting, cette technique photo impressionnante qui permet de jouer avec des effets de lumières variés.
La bibliothèque Landry propose cet atelier dans le cadre du bicentenaire de la photographie.
Tout public.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-30T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-30T17:00:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39
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