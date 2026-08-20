Informations pratiques

Découvrir le lightpainting Bibliothèque Landry Rennes Mercredi 30 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Atelier

Un atelier pour découvrir le lightpainting, cette technique photo impressionnante qui permet de jouer avec des effets de lumières variés.

La bibliothèque Landry propose cet atelier dans le cadre du bicentenaire de la photographie.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-30T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-30T17:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.landry@ville-rennes.fr 02 23 62 26 39



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