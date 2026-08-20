Découvrir son téléphone et ses fonctionnalités, Bibliothèque de Gouvernes, Gouvernes

Informations pratiques

Découvrir son téléphone et ses fonctionnalités Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque de Gouvernes Seine-et-Marne

Salle Robillard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Que trouve-t-on dans notre téléphone ? Cet atelier mettra en avant les fonctionnalités les plus essentielles aux plus délirantes de cet objet du quotidien. Lors de cet atelier, les participants testeront quelques paramètres malins et découvriront des applications qui rendent la vie plus simple. Ce moment sera aussi l’occasion de s’entraider et de résoudre les problèmes concrets que l’on rencontre dans nos usages quotidiens.

Si vous êtes curieux, intéressé ou que vous avez besoin d’aide, cet atelier est fait pour vous !

Avec les bibliothécaires

Bibliothèque de Gouvernes 2 rue Saint-Germain 77400 Gouvernes Gouvernes 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 0160076240 [{« type »: « phone », « value »: « 0160076240 »}]

Biblis en folie 2026

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