UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pouzauges

Décrypte les hiéroglyphes Voyage en Égypte Centre culturel de l’Echiquier Pouzauges

mercredi 29 juillet 2026 · Centre culturel de l'Echiquier · Pouzauges

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Centre culturel de l'Echiquier
Adresse
14 La Fournière
Ville
85700 Pouzauges
Département
Vendée
Tarif

Pouzauges

Décrypte les hiéroglyphes Voyage en Égypte

Centre culturel de l’Echiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-26

Venez découvrir l’exposition temporaire sur l’Égypte à la Micro-Folie du Pays de Pouzauges
Profitez de l’exposition pour apprendre à déchiffrer et à écrire votre prénom en hiéroglyphes.

A partir de 7 ans Sur réservation   .

Centre culturel de l’Echiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 29 79 59 40  micro-folie@paysdepouzauges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come check out the temporary exhibition on Egypt at the Micro-Folie in the Pays de Pouzauges

L’événement Décrypte les hiéroglyphes Voyage en Égypte Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

À voir aussi à Pouzauges (Vendée)