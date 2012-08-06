DEDANS-DEHORS / Cie LA MUSE, Théâtre Aux Croisements, Perpignan

Informations pratiques

DEDANS-DEHORS / Cie LA MUSE Vendredi 4 décembre, 19h30 Théâtre Aux Croisements Pyrénées-Orientales

6-8-12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T19:30:00+01:00 – 2026-12-04T21:00:00+01:00

Fin : 2026-12-04T19:30:00+01:00 – 2026-12-04T21:00:00+01:00

Durée : 35 min / A partir de 2 ans / Jeune Public

SPECTACLE MUSICAL

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Deux musiciennes exploratrices font de la thématique du dedans-dehors leur terrain de jeu. Du dedans de la maison au dehors du jardin, de l’intérieur de nos têtes aux vertiges de l’univers, elles nous plongent dans un voyage vocal et corporel.

A la manière d’un concert, chaque chanson, chaque morceau, chaque témoignage d’enfant recueilli et diffusé sur bande son, offre un tableau sonore différent. Tantôt château fort, parterre fleuri, ou corps d’enfants, 4 caissons de bois transforment l’espace pour raconter le passage de soi au monde, de l’intime vers l’aventure de l’ailleurs.

Sophie Boudieux, comédienne et musicienne

Charlène Moura, comédienne et musicienne

TEASER

Théâtre Aux Croisements 31 rue des Romarins, 66000 Perpignan Perpignan 66020 Saint-Martin Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.theatreauxcroisements.fr/share/event/34-Dedans-Dehors-Cie-La-Muse »}] [{« data »: {« author »: « sophie boudieux », « cache_age »: 86400, « description »: « Spectacle musical jeune public de la Cie la Muse », « type »: « video », « title »: « Teaser Dedans-Dehors », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fDbGmfcAdIY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fDbGmfcAdIY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCYYqPGtSgS70YLpa1HaIZnA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Un voyage sonore du dedans au dehors, de la maison au jardin, de l’intime au monde.