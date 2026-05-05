Dedans /Dehors, Musée des Augustins, Toulouse

Dedans /Dehors Samedi 23 mai, 19h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Pour cette première nuit des musées suite à la réouverture, le Musée des Augustins investit non seulement ses espaces d’exposition mais aussi le parvis pour faire vivre une soirée emplie d’arts, vivants, visuels et mélangés.

À l’extérieur, des propositions artistiques non stop, musique vivante, projections vidéos, engin extraordinaire, danse et cirque… Du spectacle tout autour de la nouvelle entrée, y compris dans les airs. On a même entendu dire que certaines oeuvres souhaitaient participer et prendre vie pour l’occasion.

En intérieur, une mise en lumière, des oeuvres qui se dévoilent sous un autre jour, plus vivantes que jamais, des jaillissements multiples de propositions artistiques et guidées pour inviter à l’expérience collective et sublimer les lieux.

Dedans, dehors, ou les deux, à vous de choisir.

Une soirée imaginée par Albin Warette en collaboration avec les équipes du musée et réalisé par la Cie Millimétrée / collectif Culture en Mouvements

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

Nuit européenne des musées 2026 au musée des Augustins

© Musée des Augustins © J. Quentin