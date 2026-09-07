Dédicace à la villa Perrusson, Villa Perrusson, Écuisses

Informations pratiques

Dédicace à la villa Perrusson Dimanche 20 septembre, 14h30 Villa Perrusson Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Participez à une séance de dédicace de Jean-Louis Thouard, auteur-illustrateur de bande dessinée, qui a réalisé les illustrations de personnages de la famille Perrusson.

Villa Perrusson Rue de la Gare 71210 Ecuisses Écuisses 71210 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 68 21 14 http://www.villaperrusson.fr Les établissements Perrusson comptent parmi les nombreux sites de production de céramique établis, à la fin du XIXe siècle, sur les rives du canal du Centre. À Ecuisses en 1860, Jean-Marie Perrusson, fils d’un batelier, se lance dans la fabrication de pièces produites à partir d’argile extraite sur place. Le succès est au rendez-vous et l’entreprise emploie jusqu’à 750 ouvriers.

L’édifice, dont la construction s’échelonne entre 1869 et 1900, est réalisé avec la collaboration de l’architecte Tony Ferret. Par son implantation choisie, à dessein, en bordure de la voie ferrée, elle offre ses décors aux regards admiratifs des voyageurs.

Trônant, tel un joyau, au centre d’un jardin agrémenté d’essences remarquables, elle est chargée d’éléments décoratifs colorés créés et réalisés dans l’usine attenante, sous la direction d’artistes formés aux Écoles des Beaux-Arts de Lyon et de Paris.

Cette « maison-catalogue », unique en son genre, inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, illustre la réussite sociale et économique de la famille Perrusson, le goût éclectique des entrepreneurs de la fin du XIXe siècle, leur sens des affaires et de la communication.

Participez à une séance de dédicace de Jean-Louis Thouard, auteur-illustrateur de bande dessinée, qui a réalisé les illustrations de personnages de la famille Perrusson.

©Agence Com’air