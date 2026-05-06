Dédicace avec Daniel Fraboulet et Michel Lerossignol Petit Théâtre Houlgate

Houlgate

Dédicace avec Daniel Fraboulet et Michel Lerossignol

Petit Théâtre 10 boulevrad de Saint Philbert Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

À l’occasion de la sortie de leur livre Houlgate, des seigneurs aux baigneurs , les auteurs Houlgatais vous invitent à un moment d’échanges, avec présentation de l’ouvrage, questions-réponses et dédicace.

À l’occasion de la sortie de leur livre Houlgate, des seigneurs aux baigneurs , les auteurs Houlgatais vous invitent à un moment d’échanges. C’est le moment de découvrir l’ouvrage, poser vos questions à ces spécialistes du patrimoine houlgatais, et repartir avec une dédicace ! .

Petit Théâtre 10 boulevrad de Saint Philbert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 66 56 78 33

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English : Dédicace avec Daniel Fraboulet et Michel Lerossignol

To mark the publication of their book Houlgate, des seigneurs aux baigneurs (Houlgate, from lords to bathers), the Houlgate authors invite you to a discussion session, with a presentation of the book, questions and answers and a book signing.

L’événement Dédicace avec Daniel Fraboulet et Michel Lerossignol Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge