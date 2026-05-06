Dédicace avec Daniel Fraboulet et Michel Lerossignol Petit Théâtre Houlgate
Dédicace avec Daniel Fraboulet et Michel Lerossignol Petit Théâtre Houlgate samedi 11 juillet 2026.
Houlgate
Dédicace avec Daniel Fraboulet et Michel Lerossignol
Petit Théâtre 10 boulevrad de Saint Philbert Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
À l’occasion de la sortie de leur livre Houlgate, des seigneurs aux baigneurs , les auteurs Houlgatais vous invitent à un moment d’échanges, avec présentation de l’ouvrage, questions-réponses et dédicace.
À l’occasion de la sortie de leur livre Houlgate, des seigneurs aux baigneurs , les auteurs Houlgatais vous invitent à un moment d’échanges. C’est le moment de découvrir l’ouvrage, poser vos questions à ces spécialistes du patrimoine houlgatais, et repartir avec une dédicace ! .
Petit Théâtre 10 boulevrad de Saint Philbert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 66 56 78 33
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English : Dédicace avec Daniel Fraboulet et Michel Lerossignol
To mark the publication of their book Houlgate, des seigneurs aux baigneurs (Houlgate, from lords to bathers), the Houlgate authors invite you to a discussion session, with a presentation of the book, questions and answers and a book signing.
L’événement Dédicace avec Daniel Fraboulet et Michel Lerossignol Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge
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