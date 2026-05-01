[Dédicace BD] Luc Jacamon La Grande Ourse Dieppe

Dieppe

[Dédicace BD] Luc Jacamon

La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 18:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Rencontre & dédicace Luc Jacamon

Venez rencontrer Luc Jacamon à l’occasion d’une séance de dédicace autour de sa nouvelle bande dessinée Le Mage du Kremlin, adaptation graphique du roman de Giuliano Da Empoli.

Un moment privilégié pour échanger avec l’auteur et découvrir son travail, entre dessin et récit politique captivant. .

La Grande Ourse / 45 Rue Saint-Jacques Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 9 82 37 27 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Dédicace BD] Luc Jacamon

L’événement [Dédicace BD] Luc Jacamon Dieppe a été mis à jour le 2026-04-30 par Seine-Maritime Attractivité