Dieppe

[Animation artistique] Couleurs de Puys

Plage de Puys Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 08:30:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Participez à une journée artistique conviviale à Puys, sur le thème Et si… on allait au bord de la mer .

Artistes confirmés, dessinateurs en herbe ou amateurs de croquis en plein air sont invités à peindre ou dessiner sur le motif, face à la mer, dans une ambiance chaleureuse et créative.

L’événement se clôture par une exposition des œuvres ouverte au public, qui pourra voter pour ses coups de cœur.

Des prix seront remis, dont un prix jeune talent et un prix adulte.

Inscriptions par mail à couleurs@puys76.com ou sur place le jour même.

Merci d’indiquer vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. .

Plage de Puys Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 35 40 40 couleurs@puys76.com

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English : [Animation artistique] Couleurs de Puys

L’événement [Animation artistique] Couleurs de Puys Dieppe a été mis à jour le 2026-04-19 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie