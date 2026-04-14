Dédicace de Fanny Briant, Librairie Mollat, Bordeaux
Dédicace de Fanny Briant, Librairie Mollat, Bordeaux samedi 18 avril 2026.
Dédicace de Fanny Briant Samedi 18 avril, 15h00 Librairie Mollat Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00
Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.
Retrouvez le livre : https://shorturl.at/TUGGd
« Une enquête sur le syndrome de l’imposteur, avec des témoignages, des tests et des pistes pour surmonter ce trouble. » ©Electre 2026
Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/TUGGd »}]
Venez rencontrer Fanny Briant lors d’une séance de dédicace de son livre « Le syndrome de l’imposteure » aux éditions Marabout.
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