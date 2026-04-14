Dédicace de Fanny Briant, Librairie Mollat, Bordeaux

Dédicace de Fanny Briant Samedi 18 avril, 15h00 Librairie Mollat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Retrouvez le livre : https://shorturl.at/TUGGd

« Une enquête sur le syndrome de l’imposteur, avec des témoignages, des tests et des pistes pour surmonter ce trouble. » ©Electre 2026

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/TUGGd »}]

Venez rencontrer Fanny Briant lors d’une séance de dédicace de son livre « Le syndrome de l’imposteure » aux éditions Marabout.