Penmarch

Dédicace de Gilles Battistuta

396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Les ombres de la Tour Carrée, un roman policier au coeur du Pays bigouden, entre secrets et vérités bien gardées…

Venez rencontrer l’auteur et découvrir son roman ! .

396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31

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English :

L’événement Dédicace de Gilles Battistuta Penmarch a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Destination Pays Bigouden