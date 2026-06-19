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Dédicace de Gilles Battistuta Penmarch

Dédicace de Gilles Battistuta Penmarch vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 396 rue Lucien Le Lay

Ville : 29760 Penmarch

Département : Finistère

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Penmarch

Dédicace de Gilles Battistuta

396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Les ombres de la Tour Carrée, un roman policier au coeur du Pays bigouden, entre secrets et vérités bien gardées…
Venez rencontrer l’auteur et découvrir son roman !   .

396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31 

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English :

L’événement Dédicace de Gilles Battistuta Penmarch a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Destination Pays Bigouden

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