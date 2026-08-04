Dédicace de Jérémie Gasparutto Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
mardi 4 août 2026 · Livres in Room · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de Jérémie Gasparutto
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Rencontre autour de sa BD Le chemin derrière la maison .
Derrière la maison, il n’y pas qu’un chemin il y a une forêt, une plage, des profondeurs, du minéral, du vivant, la nature, du fantastique. Il y a un voyage, brumeux, entre rêves et cauchemars, des hallucinations qui s’enchaînent au fil des pages.
Une BD qui se vit plus qu’elle ne se lit. Une expérience sensorielle qui montre que le 9e art est le siège de tous les possibles. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
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English :
L’événement Dédicace de Jérémie Gasparutto Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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