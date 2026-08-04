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Dédicace de Jérémie Gasparutto Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

mardi 4 août 2026 · Livres in Room · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Livres in Room
Adresse
29 rue du Général Leclerc
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Dédicace de Jérémie Gasparutto

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Rencontre autour de sa BD Le chemin derrière la maison .

Derrière la maison, il n’y pas qu’un chemin il y a une forêt, une plage, des profondeurs, du minéral, du vivant, la nature, du fantastique. Il y a un voyage, brumeux, entre rêves et cauchemars, des hallucinations qui s’enchaînent au fil des pages.

Une BD qui se vit plus qu’elle ne se lit. Une expérience sensorielle qui montre que le 9e art est le siège de tous les possibles.   .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41 

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English :

L’événement Dédicace de Jérémie Gasparutto Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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