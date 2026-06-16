Cinéma en plein air à l’îlot Sainte-Anne Îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon mardi 4 août 2026.

Saint-Pol-de-Léon

Cinéma en plein air à l’îlot Sainte-Anne

Îlot Sainte-Anne Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:45:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Tout public.

Diffusion de Super Héros Malgré lui . .

Îlot Sainte-Anne Promenade de Penarth Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

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English :

L’événement Cinéma en plein air à l’îlot Sainte-Anne Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX