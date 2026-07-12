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AGENDA · Saint-Pol-de-Léon

Les Mardis de l’Artichaut Place de l’Evéché Saint-Pol-de-Léon

mardi 4 août 2026 · Place de l'Evéché · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place de l'Evéché
Adresse
Maison de l'artichaut
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Les Mardis de l’Artichaut

Place de l’Evéché Maison de l’artichaut Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 09:00:00
fin : 2026-08-04 13:00:00

Date(s) :
2026-08-04

La Confrérie de l’Artichaut propose à la maison de l’artichaut des animations autour de la culture d’artichaut, avec démonstrations culinaires, dégustations et vente de légumes, historique de la culture de l’artichaut, démonstration de cuisson… Musique à danser avec bagad Adarre.   .

Place de l’Evéché Maison de l’artichaut Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Les Mardis de l’Artichaut Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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