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AGENDA · Pont-l'Abbé

Dédicace de Louis-Pascal Jacquemond Pont-l’Abbé

samedi 22 août 2026 · Pont-l'Abbé

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Adresse
42 Place de la République
Ville
29120 Pont-l'Abbé
Département
Finistère
Tarif

Pont-l’Abbé

Dédicace de Louis-Pascal Jacquemond

42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

L’Effet Matilda Les femmes aussi sont des savants
Dans cet essai, Louis-Pascal Jacquemond rend hommage à des femmes de science longtemps occultées.   .

42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95 

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English :

L’événement Dédicace de Louis-Pascal Jacquemond Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Destination Pays Bigouden

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