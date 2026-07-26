Informations pratiques

Pont-l’Abbé

Dédicace de Louis-Pascal Jacquemond

42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

L’Effet Matilda Les femmes aussi sont des savants

Dans cet essai, Louis-Pascal Jacquemond rend hommage à des femmes de science longtemps occultées. .

42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95

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English :

L’événement Dédicace de Louis-Pascal Jacquemond Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Destination Pays Bigouden