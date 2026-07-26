AGENDA · Pont-l'Abbé
Dédicace de Louis-Pascal Jacquemond Pont-l’Abbé
samedi 22 août 2026 · Pont-l'Abbé
Informations pratiques
Pont-l’Abbé
Dédicace de Louis-Pascal Jacquemond
42 Place de la République Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
L’Effet Matilda Les femmes aussi sont des savants
Dans cet essai, Louis-Pascal Jacquemond rend hommage à des femmes de science longtemps occultées. .
42 Place de la République Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 30 95
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English :
L’événement Dédicace de Louis-Pascal Jacquemond Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Destination Pays Bigouden
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