Dédicace d’Eva Taulois Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 18:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Dédicace à la librairie-boutique de Paravents, la monographie de l’artiste Eva Taulois, parue chez Tombolo Presses.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html



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