AGENDA · Nantes99vues
Dédicace d’Eva Taulois Musée d’arts de Nantes Nantes
jeudi 5 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 18:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Dédicace à la librairie-boutique de Paravents, la monographie de l’artiste Eva Taulois, parue chez Tombolo Presses.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html
Afficher la carte du lieu Musée d’arts de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Jeudi des Fabriques – Cie Ultrasonore : Pensée à l’instant dite, La Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes 10 septembre 2026
- Blind test, quiz et mini jeux – Taproom Aerofab Nantes, Taproom Aerofab, Nantes 10 septembre 2026
- Concert de Sessualità à La Générale, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes 10 septembre 2026
- CHERS PARENTS, Théâtre 100 Noms, NANTES 10 septembre 2026
- Carte Blanche – Bingo-Karaoké, Mystère Comedy Club, Nantes 10 septembre 2026