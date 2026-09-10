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Dédicace d’Eva Taulois Musée d’arts de Nantes Nantes

jeudi 5 novembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Dédicace d’Eva Taulois Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 18:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Dédicace à la librairie-boutique de Paravents, la monographie de l’artiste Eva Taulois, parue chez Tombolo Presses.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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