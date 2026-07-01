Dédicace d’un écrivain local, Bibliothèque d’Ambon, Ambon

Informations pratiques

Dédicace d’un écrivain local Dimanche 4 octobre, 10h00 Bibliothèque d’Ambon Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Dédicace d’un livre par un écrivain local

Bibliothèque d’Ambon 2 route de damgan 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne

Biblis en folie 2026

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