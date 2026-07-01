Visite des écoliers des écoles primaires, Bibliothèque d’Ambon, Ambon

Informations pratiques

Visite des écoliers des écoles primaires Vendredi 2 octobre, 09h00, 14h00 Bibliothèque d’Ambon Morbihan

Réservé aux enfants des écoles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:00:00+02:00

La vie du livre de l’achat à la mise à disposition.

Bibliothèque d’Ambon 2 route de damgan 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture