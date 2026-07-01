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Visite des écoliers des écoles primaires, Bibliothèque d’Ambon, Ambon

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque d'Ambon · Ambon

Visite des écoliers des écoles primaires, Bibliothèque d’Ambon, Ambon

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque d'Ambon
Adresse
2 route de damgan 56190 Ambon
Ville
56190 Ambon
Département
Morbihan
Tarif
Réservé aux enfants des écoles

Visite des écoliers des écoles primaires Vendredi 2 octobre, 09h00, 14h00 Bibliothèque d’Ambon Morbihan

Réservé aux enfants des écoles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T16:00:00+02:00

La vie du livre de l’achat à la mise à disposition.

Bibliothèque d’Ambon 2 route de damgan 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne
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