AGENDA · Ambon
Exposition photos du club de Surzur, Bibliothèque d’Ambon, Ambon
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque d'Ambon · Ambon
Informations pratiques
Exposition photos du club de Surzur 3 et 4 octobre Bibliothèque d’Ambon Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Présentation d’un diaporama « Sur les pas d’Elena »
Histoire du petit train des chemins de fer du Morbihan entre Surzur et Port Navalo dans les années 1900.
et
Diaporama sur le thème de la pêche.
Bibliothèque d’Ambon 2 route de damgan 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne
Biblis en folie 2026
mairie d’ambon