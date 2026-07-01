Exposition photos du club de Surzur, Bibliothèque d’Ambon, Ambon

Informations pratiques

Exposition photos du club de Surzur 3 et 4 octobre Bibliothèque d’Ambon Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T10:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Présentation d’un diaporama « Sur les pas d’Elena »

Histoire du petit train des chemins de fer du Morbihan entre Surzur et Port Navalo dans les années 1900.

et

Diaporama sur le thème de la pêche.

Bibliothèque d’Ambon 2 route de damgan 56190 Ambon Ambon 56190 Morbihan Bretagne

Biblis en folie 2026

mairie d’ambon