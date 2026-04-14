Dédicace littéraire pour les petit.e.s curieux.se.s, amateur.ice.s de légendes et aventures bordelaises., Darwin Éco-système, Bordeaux

Dédicace littéraire pour les petit.e.s curieux.se.s, amateur.ice.s de légendes et aventures bordelaises. Samedi 18 avril, 15h00 Darwin Éco-système Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T18:00:00+02:00

Une excellente histoire, qui réussit à présenter des personnages attachants et cohérents dans un monde merveilleux. Le lecteur suit Margot et Abhaya, alors qu’elles explorent de nouveaux horizons, à la fois dans le monde magique empli de dangers et de mystère, et dans celui bien réel où les problèmes ne se règlent pas à coups de poing mais à coups de dialogues. Un coup de cœur, à surveiller !

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Résumé éditeur :

Cette année, Margot fait sa première rentrée au lycée. De plus, elle vient d’emménager chez l’ami de sa mère et la fille de ce dernier, Abhaya, est assez hostile avec elle. Pourtant, ces soucis seront rapidement éclipsés par un problème plus grand ! Lors d’une anodine balade, Margot découvre par hasard un grimoire mystérieux… un objet magique d’une grand puissance, qui va sceller le destin des demi-sœurs, et avec elles celui de tous les habitants.

Pourquoi elles ? D’où viennent ces monstres qui apparaissent dans la ville ? Une seule chose est sûre : Margot et Abhaya devront apprendre à faire équipe pour triompher du Bordelune !

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/librairielageolibri/ »}]

La librairie La Géolibri à le plaisir d’accueillir Elisabeth Belhache le 18 avril à 15h pour une dédicace autour de sa BD Bordelune.

©LaGeolibri