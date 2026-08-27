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dédicaces bd JOP + VINCENT NORMAND rennes rennes
samedi 5 septembre 2026 · rennes
Informations pratiques
Les dessinateurs JOP et Vincent NORMAND présentent leurs nouveaux albums de bd indé : « Parapluie » et « Damien »! Du frisson, de l’aventure, de la SF, des zombies, de l’humour…dans des formats libres et tirage court, venez!
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
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