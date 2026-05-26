27 août – Fête foraine de la MJC Maison de Suède ! Jardin des Vikings Rennes Jeudi 27 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

La MJC Maison de Suède vous donne rendez-vous pour sa grande fête foraine

27 août 2026

À partir de 14h

Jardin des Vikings, 35200 Rennes

Au programme :

Ambiance fête foraine

Structures gonflables

Ventre & glisse

Stands de jeux

et plein d’autres animations pour petits et grands !

Venez partager un moment festif, convivial et rempli de bonne humeur en famille ou entre amis ! ☀️

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-27T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-27T19:00:00.000+02:00

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Jardin des Vikings Rue de Suède, Rennes, France Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine



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