Lectures perchées, bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes

Lectures perchées Jeudi 27 août, 14h00 bibliothèque Champs-Manceaux Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00

Venez vivre un moment suspendu au square Dullin, situé aux pieds de la Bibliothèque Champs-Manceaux. Les bibliothécaires n’ont pas le vertige et vous proposent des lectures en haut des cimes avec l’association Là-Haut!

bibliothèque Champs-Manceaux 15 rue Louis et René Moine Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Lectures et nature

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