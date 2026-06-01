Lectures perchées, bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes
Lectures perchées, bibliothèque Champs-Manceaux, Rennes jeudi 27 août 2026.
Lectures perchées Jeudi 27 août, 14h00 bibliothèque Champs-Manceaux Ille-et-Vilaine
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-27T14:00:00+02:00 – 2026-08-27T18:00:00+02:00
Venez vivre un moment suspendu au square Dullin, situé aux pieds de la Bibliothèque Champs-Manceaux. Les bibliothécaires n’ont pas le vertige et vous proposent des lectures en haut des cimes avec l’association Là-Haut!
bibliothèque Champs-Manceaux 15 rue Louis et René Moine Rennes 35200 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Lectures et nature
Là-Haut
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