Défi puzzle & Jeux de société Langres
Défi puzzle & Jeux de société Langres samedi 25 juillet 2026.
Langres
Défi puzzle & Jeux de société
Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Tout public
Au cœur de l’été, la médiathèque vous offre une parenthèse ludique à partager en famille ou entre amis. Avis aux amateurs de puzzles votre rapidité et votre esprit d’équipe seront mis à l’épreuve pour un défi puzzle follement identiques les plus rapides gagnent !
En parallèle, venez découvrir et tester notre sélection de nouveaux jeux, adaptés à tout âges et à tous les niveaux.
A partir de 8 ans
Sur inscription .
Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr
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English :
L’événement Défi puzzle & Jeux de société Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres
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