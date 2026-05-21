Langres

Défi puzzle & Jeux de société

Mediathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Tout public

Au cœur de l’été, la médiathèque vous offre une parenthèse ludique à partager en famille ou entre amis. Avis aux amateurs de puzzles votre rapidité et votre esprit d’équipe seront mis à l’épreuve pour un défi puzzle follement identiques les plus rapides gagnent !

En parallèle, venez découvrir et tester notre sélection de nouveaux jeux, adaptés à tout âges et à tous les niveaux.

A partir de 8 ans

Sur inscription .

Mediathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00 bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Défi puzzle & Jeux de société Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres