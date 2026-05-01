Défi sportif et solidaire Millau

Millau

Défi sportif et solidaire

Maison médicale des Ondes Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-01 2026-06-02

Action de solidarité en direction des personnes hébergées par l’association Trait d’Union !

Débutant ou confirmé, chacun participe à son rythme mais toujours avec le coeur

Du 01 au 31 mai 2026

Et une soirée festive à la salle des fêtes le 2 juin.

L’idée est simple, l’esprit généreux. Pendant tout le mois de mai, la Maison de santé des Ondes invite Millavois et habitants du Sud-Aveyron à enfiler leurs baskets, à enfourcher leur vélo ou simplement à sortir marcher pour une bonne cause. Le Défi sportif et solidaire organisé au profit de l’association Trait d’Union se veut accessible à toutes et à tous, débutants comme confirmés.Comment ça marche ?

Le principe repose sur une application mobile, Kiplin, à télécharger gratuitement. Les participants y entrent le code TRAITDUNION2026, puis constituent une équipe de cinq personnes, ou rejoignent une équipe existante grâce à un code partagé. Une fois inscrites, les équipes cumulent des points en fonction de leurs activités physiques quotidiennes. L’application est compatible avec Google Fit, Apple Santé, Garmin, Fitbit et Withings pas besoin d’équipement particulier, un smartphone suffit.

Rendez-vous est donné le mardi 2 juin 2026, à la salle des fêtes de Millau, pour la soirée de clôture. Au programme remise officielle du chèque à l’association Trait d’Union, remise des lots aux équipes les mieux classées et moment d’échange entre participants.

L’opération bénéficie du soutien du Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées et de la MSA, ainsi que de nombreux partenaires locaux Solution Sport, Training Zone, Le Local Salle de Sport, Millau Grands Causses Communauté de communes, l’association Alice Milliat, Intersport, Roc & Canyon, le Rotary Club de Millau, le Département de l’Aveyron, Viasanté Mutuelle et la Ville de Millau. .

Maison médicale des Ondes Millau 12100 Aveyron Occitanie presidence@trait-union12.fr

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English :

Solidarity action for people sheltered by the Trait d?Union association!

L’événement Défi sportif et solidaire Millau a été mis à jour le 2026-04-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)