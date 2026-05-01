Exposition Libre Cours de Sylvie Gerain Galerie du 11 rue de la Capelle Millau
Exposition Libre Cours de Sylvie Gerain Galerie du 11 rue de la Capelle Millau mercredi 13 mai 2026.
Millau
Exposition Libre Cours de Sylvie Gerain Galerie du 11 rue de la Capelle
Galerie du 11 Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-13
LIBRE COURS,
Exposition de Sylvie Gerain à la galerie du 11 rue de la Capelle, à Millau, du 13 au 31 mai.
Libre cours à l’éclectisme, la fantaisie, l’humeur du moment, à la coopération capricieuse de l’eau, à la vibration d’une couleur, à la trajectoire improbable d’une coulure, à l’expression d’un visage …
C’est aussi un travail nourri d’un regard passionné et attentif à tout ce qui est beau et pourtant humble et qui , de ce fait, paraît insignifiant tant l’activité nous absorbe. Au cours d’une vie déjà longue je me suis créé une banque d’images de toutes sortes, réelles et virtuelles.
Au fil des ans, à Albi, Rouen, Millau j’ai bénéficié des précieux conseils de différents professeurs et artistes et aujourd’hui, j’ose timidement vous proposer de partager le fruit de cette germination sauvage. .
Galerie du 11 Millau 12100 Aveyron Occitanie galerieacapell.art@gmail.com
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English :
L’événement Exposition Libre Cours de Sylvie Gerain Galerie du 11 rue de la Capelle Millau a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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