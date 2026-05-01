Millau

Exposition Libre Cours de Sylvie Gerain Galerie du 11 rue de la Capelle

Galerie du 11 Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-13

LIBRE COURS,

Exposition de Sylvie Gerain à la galerie du 11 rue de la Capelle, à Millau, du 13 au 31 mai.

Libre cours à l’éclectisme, la fantaisie, l’humeur du moment, à la coopération capricieuse de l’eau, à la vibration d’une couleur, à la trajectoire improbable d’une coulure, à l’expression d’un visage …

C’est aussi un travail nourri d’un regard passionné et attentif à tout ce qui est beau et pourtant humble et qui , de ce fait, paraît insignifiant tant l’activité nous absorbe. Au cours d’une vie déjà longue je me suis créé une banque d’images de toutes sortes, réelles et virtuelles.

Au fil des ans, à Albi, Rouen, Millau j’ai bénéficié des précieux conseils de différents professeurs et artistes et aujourd’hui, j’ose timidement vous proposer de partager le fruit de cette germination sauvage. .

Galerie du 11 Millau 12100 Aveyron Occitanie galerieacapell.art@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Libre Cours de Sylvie Gerain Galerie du 11 rue de la Capelle Millau a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)