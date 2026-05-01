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Exposition Libre Cours de Sylvie Gerain Galerie du 11 rue de la Capelle Millau

Exposition Libre Cours de Sylvie Gerain Galerie du 11 rue de la Capelle Millau

Exposition Libre Cours de Sylvie Gerain Galerie du 11 rue de la Capelle Millau mercredi 13 mai 2026.

Adresse : Galerie du 11

Ville : 12100 Millau

Département : Aveyron

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Millau

Exposition Libre Cours de Sylvie Gerain Galerie du 11 rue de la Capelle

Galerie du 11 Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-13

LIBRE COURS,
Exposition de Sylvie Gerain à la galerie du 11 rue de la Capelle, à Millau, du 13 au 31 mai.
Libre cours à l’éclectisme, la fantaisie, l’humeur du moment, à la coopération capricieuse de l’eau, à la vibration d’une couleur, à la trajectoire improbable d’une coulure, à l’expression d’un visage …
C’est aussi un travail nourri d’un regard passionné et attentif à tout ce qui est beau et pourtant humble et qui , de ce fait, paraît insignifiant tant l’activité nous absorbe. Au cours d’une vie déjà longue je me suis créé une banque d’images de toutes sortes, réelles et virtuelles.
Au fil des ans, à Albi, Rouen, Millau j’ai bénéficié des précieux conseils de différents professeurs et artistes et aujourd’hui, j’ose timidement vous proposer de partager le fruit de cette germination sauvage.   .

Galerie du 11 Millau 12100 Aveyron Occitanie   galerieacapell.art@gmail.com

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English :

L’événement Exposition Libre Cours de Sylvie Gerain Galerie du 11 rue de la Capelle Millau a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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