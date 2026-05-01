Millau

Spectacle contes d’aicí, contes d’ailà

Place Maréchal Foch Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Avec Malika Verlaguet

Sous ce titre vagabond et sautillant se cache un répertoire sauvage de contes mis côte à côte, mais qui, dans leur grande diversité, vivent en bonne harmonie. Ils ont pour point commun le fait d’avoir voyagé de bouche à oreille, traversé le temps et l’espace, pour nous parler des grands mystères du monde, mais aussi de nos petites vies intérieures nos joies, nos chagrins, nos peurs, nos espoirs, nos désirs secrets… grâce à des personnages qui font le chemin pour nous. Et puis deux langues, française et occitane l’une qui éclaire l’autre. Des langues non pas perçues comme des frontières mais comme des passeports pour l’émotion et l’imaginaire. Là où le tout petit se relie à l’universel, s’ouvre un espace de liberté. Le temps semble s’y arrêter, le temps d’un conte…

Durée 1 h 10

A partir de 6 ans .

Place Maréchal Foch Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 01 08 musee@millau.fr

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English :

With Malika Verlaguet

L’événement Spectacle contes d’aicí, contes d’ailà Millau a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)