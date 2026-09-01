Défilé de mode de la Croix Rouge Vestiboutique Millau

Informations pratiques

Millau

Défilé de mode de la Croix Rouge

Vestiboutique 8 bd de l Ayrolle Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Croix Rouge de Millau présente son défilé à partir de 18h.

Organisé par la boutique habits de la Croix Rouge de Millau .

Vestiboutique 8 bd de l Ayrolle Millau 12100 Aveyron Occitanie nathalie.chevalier@croix-rouge.fr

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English :

L’événement Défilé de mode de la Croix Rouge Millau a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)