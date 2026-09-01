AGENDA · Millau
Défilé de mode de la Croix Rouge Vestiboutique Millau
samedi 19 septembre 2026 · Vestiboutique · Millau
Informations pratiques
Millau
Défilé de mode de la Croix Rouge
Vestiboutique 8 bd de l Ayrolle Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La Croix Rouge de Millau présente son défilé à partir de 18h.
Organisé par la boutique habits de la Croix Rouge de Millau .
Vestiboutique 8 bd de l Ayrolle Millau 12100 Aveyron Occitanie nathalie.chevalier@croix-rouge.fr
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English :
L’événement Défilé de mode de la Croix Rouge Millau a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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