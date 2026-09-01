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Défilé de mode de la Croix Rouge Vestiboutique Millau

samedi 19 septembre 2026 · Vestiboutique · Millau

Défilé de mode de la Croix Rouge Vestiboutique Millau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Vestiboutique
Adresse
8 bd de l Ayrolle
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Millau

Défilé de mode de la Croix Rouge

Vestiboutique 8 bd de l Ayrolle Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La Croix Rouge de Millau présente son défilé à partir de 18h.

Organisé par la boutique habits de la Croix Rouge de Millau   .

Vestiboutique 8 bd de l Ayrolle Millau 12100 Aveyron Occitanie   nathalie.chevalier@croix-rouge.fr

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English :

L’événement Défilé de mode de la Croix Rouge Millau a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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