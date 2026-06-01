Défilé de mode Mouy

Mouy

Défilé de mode

15 Rue Cassini Mouy Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL À MOUY MODE & ÉLÉGANCE

Défilé de Mode MODE À MOUY

Le temps d’une soirée unique, le Théâtre de Mouy se transforme en véritable podium de mode ! Venez découvrir les créations de 8 jeunes créateurs talentueux, du Texas à Paris(Mouy), réunis pour un événement inédit mêlant élégance, créativité et passion.

Entrée libre

Une soirée exceptionnelle vous attend avec

– Des créations uniques

– Un univers mode inspirant

– Une ambiance chic et conviviale

– De belles découvertes locales

Avec la participation de Vibes & Un Temps Pour Soi.

Réservez votre soirée et venez vivre “Mode à Mouy” !

Invitez vos proches et partagez l’événement !

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL À MOUY MODE & ÉLÉGANCE

Défilé de Mode MODE À MOUY

Le temps d’une soirée unique, le Théâtre de Mouy se transforme en véritable podium de mode ! Venez découvrir les créations de 8 jeunes créateurs talentueux, du Texas à Paris(Mouy), réunis pour un événement inédit mêlant élégance, créativité et passion.

Entrée libre

Une soirée exceptionnelle vous attend avec

– Des créations uniques

– Un univers mode inspirant

– Une ambiance chic et conviviale

– De belles découvertes locales

Avec la participation de Vibes & Un Temps Pour Soi.

Réservez votre soirée et venez vivre “Mode à Mouy” !

Invitez vos proches et partagez l’événement ! .

15 Rue Cassini Mouy 60250 Oise Hauts-de-France +33 6 22 71 35 29 theatremouy@gmail.com

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English :

EXCEPTIONAL EVENT IN MOUY ? FASHION & ELEGANCE

Fashion Show ? FASHION AT MOUY

For one unique evening, the Théâtre de Mouy is transformed into a veritable fashion catwalk! Come and discover the creations of 8 talented young designers, from Texas to Paris (Mouy), brought together for a unique event combining elegance, creativity and passion.

Free admission

An exceptional evening awaits you with

– Unique creations

– An inspiring fashion universe

– A chic and friendly atmosphere

– Local discoveries

With the participation of Vibes & Un Temps Pour Soi.

Book your evening and come and experience ?Mode à Mouy? !

Invite your friends and family and share the event!

L’événement Défilé de mode Mouy a été mis à jour le 2026-05-31 par Oise Tourisme