Défilé de mode Mouy
Défilé de mode Mouy vendredi 12 juin 2026.
Mouy
Défilé de mode
15 Rue Cassini Mouy Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL À MOUY MODE & ÉLÉGANCE
Défilé de Mode MODE À MOUY
Le temps d’une soirée unique, le Théâtre de Mouy se transforme en véritable podium de mode ! Venez découvrir les créations de 8 jeunes créateurs talentueux, du Texas à Paris(Mouy), réunis pour un événement inédit mêlant élégance, créativité et passion.
Entrée libre
Une soirée exceptionnelle vous attend avec
– Des créations uniques
– Un univers mode inspirant
– Une ambiance chic et conviviale
– De belles découvertes locales
Avec la participation de Vibes & Un Temps Pour Soi.
Réservez votre soirée et venez vivre “Mode à Mouy” !
Invitez vos proches et partagez l’événement !
ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL À MOUY MODE & ÉLÉGANCE
Défilé de Mode MODE À MOUY
Le temps d’une soirée unique, le Théâtre de Mouy se transforme en véritable podium de mode ! Venez découvrir les créations de 8 jeunes créateurs talentueux, du Texas à Paris(Mouy), réunis pour un événement inédit mêlant élégance, créativité et passion.
Entrée libre
Une soirée exceptionnelle vous attend avec
– Des créations uniques
– Un univers mode inspirant
– Une ambiance chic et conviviale
– De belles découvertes locales
Avec la participation de Vibes & Un Temps Pour Soi.
Réservez votre soirée et venez vivre “Mode à Mouy” !
Invitez vos proches et partagez l’événement ! .
15 Rue Cassini Mouy 60250 Oise Hauts-de-France +33 6 22 71 35 29 theatremouy@gmail.com
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English :
EXCEPTIONAL EVENT IN MOUY ? FASHION & ELEGANCE
Fashion Show ? FASHION AT MOUY
For one unique evening, the Théâtre de Mouy is transformed into a veritable fashion catwalk! Come and discover the creations of 8 talented young designers, from Texas to Paris (Mouy), brought together for a unique event combining elegance, creativity and passion.
Free admission
An exceptional evening awaits you with
– Unique creations
– An inspiring fashion universe
– A chic and friendly atmosphere
– Local discoveries
With the participation of Vibes & Un Temps Pour Soi.
Book your evening and come and experience ?Mode à Mouy? !
Invite your friends and family and share the event!
L’événement Défilé de mode Mouy a été mis à jour le 2026-05-31 par Oise Tourisme
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