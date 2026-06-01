Femme, Fl’âme, Flamme Maribambelle Mouy

Mouy

Femme, Fl’âme, Flamme Maribambelle

15 Rue Cassini Mouy Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:00:00

fin : 2026-06-17 20:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Voyageuse, conteuse, celle ci fait le tour de france avec sa p’tite Reine. Elle sillonnerai les Hauts de France ( très vastes). Dans ses sacoches, encore ses histoires de femmes …. et fera un passage dans notre belle ville de Mouy.

UN SPECTACLE FORT, POÉTIQUE ET INSPIRANT À DÉCOUVRIR

“Femme, F’âme, Flamme”

Un spectacle conté par Maribambelle

Parce qu’il existe des histoires qui traversent les générations, des voix qu’on n’oublie pas, des combats qui résonnent encore…

Venez découvrir un spectacle vibrant, entre émotion, transmission et puissance féminine.

Des histoires de lutte et d’émancipation,

de transmission et de colère,

d’espoir et de douleur aussi.

Une parole vivante, sensible et engagée portée par Maribambelle, dans un moment de partage unique qui questionne, touche et inspire.

Durée 1h

Public ados adultes

Un spectacle profondément humain, entre récit, émotion et mémoire collective.

Voyageuse, conteuse, celle ci fait le tour de france avec sa p’tite Reine. Elle sillonnerai les Hauts de France ( très vastes). Dans ses sacoches, encore ses histoires de femmes …. et fera un passage dans notre belle ville de Mouy.

UN SPECTACLE FORT, POÉTIQUE ET INSPIRANT À DÉCOUVRIR

“Femme, F’âme, Flamme”

Un spectacle conté par Maribambelle

Parce qu’il existe des histoires qui traversent les générations, des voix qu’on n’oublie pas, des combats qui résonnent encore…

Venez découvrir un spectacle vibrant, entre émotion, transmission et puissance féminine.

Des histoires de lutte et d’émancipation,

de transmission et de colère,

d’espoir et de douleur aussi.

Une parole vivante, sensible et engagée portée par Maribambelle, dans un moment de partage unique qui questionne, touche et inspire.

Durée 1h

Public ados adultes

Un spectacle profondément humain, entre récit, émotion et mémoire collective. .

15 Rue Cassini Mouy 60250 Oise Hauts-de-France +33 6 22 71 35 29 theatremouy@gmail.com

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English :

Traveler, storyteller, this one is touring France with her little Queen. She’ll be criss-crossing the vast Hauts de France region. In her saddlebags, more women’s stories? and a stopover in our beautiful town of Mouy.

A POWERFUL, POETIC AND INSPIRING SHOW TO DISCOVER

woman, Soul, Flame?

A show told by Maribambelle

Because there are stories that cross generations, voices that are never forgotten, battles that still resonate?

Come and discover a vibrant show, a blend of emotion, transmission and feminine power.

Stories of struggle and emancipation,

of transmission and anger,

hope and pain too.

A lively, sensitive and committed voice carried by Maribambelle, in a unique moment of sharing that questions, touches and inspires.

Duration: 1 hour

Audience: teenagers adults

A deeply human show, combining storytelling, emotion and collective memory.

L’événement Femme, Fl’âme, Flamme Maribambelle Mouy a été mis à jour le 2026-05-31 par Oise Tourisme