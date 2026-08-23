Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Défilé de Mode

Salle de l’Eden Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Défilé de mode organisé par C2A et le lycée Louis Audouin-Dubreuil.

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Salle de l’Eden Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine c2a.stjean@gmail.com

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L’événement Défilé de Mode Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge