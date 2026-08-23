AGENDA · Saint-Jean-d'Angély
Défilé de Mode Saint-Jean-d’Angély
vendredi 9 octobre 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Défilé de Mode
Salle de l’Eden Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Défilé de mode organisé par C2A et le lycée Louis Audouin-Dubreuil.
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Salle de l’Eden Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine c2a.stjean@gmail.com
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L’événement Défilé de Mode Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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