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AGENDA · Saint-Jean-d'Angély

Défilé de Mode Saint-Jean-d’Angély

vendredi 9 octobre 2026 · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Salle de l'Eden
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif
7 7 10

Saint-Jean-d’Angély

Défilé de Mode

Salle de l’Eden Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Défilé de mode organisé par C2A et le lycée Louis Audouin-Dubreuil.
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Salle de l’Eden Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   c2a.stjean@gmail.com

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L’événement Défilé de Mode Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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