Villers-sur-Mer

Defilé en tenues d’époque 170 ans de Villers-sur-Mer

Digue Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

À travers de défilé de tenues d’époque soigneusement reconstituées, découvrez l’art du costume et les récits qui les accompagnent. Chaque vêtement raconte une histoire, une époque et ses usages, pour une immersion vivante. Samedi promenade devant la piscine Dimanche cinéma du casino.

Pour fêter ses 170 ans, la cité balnéaire retrouve tout son éclat d’antan le temps d’un week-end.

À travers deux défilés de tenues d’époque soigneusement reconstituées, découvrez l’art du costume et les récits qui les accompagnent. Chaque vêtement raconte une histoire, une époque et ses usages, pour une immersion vivante.

Avec l’association Rochefort en histoire.

Lieux des défilés

Samedi promenade devant la piscine

Dimanche cinéma du casino .

Digue Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Defilé en tenues d’époque 170 ans de Villers-sur-Mer

Through a parade of carefully reconstructed period costumes, discover the art of costume-making and the stories that go with it. Each item of clothing tells a story, a period and its customs, for a lively immersion experience. Saturday: walk in front of the swimming pool Sunday: casino cinema.

L’événement Defilé en tenues d’époque 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SPL Deauville