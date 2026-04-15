Défis de rétro-gaming : jouez-la comme en 1990 !, Bibliothèque Triangle, Rennes

Défis de rétro-gaming : jouez-la comme en 1990 ! Mercredi 15 avril, 15h30 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00

Huit joueurs devront relever en même temps de nombreux défis de vitesse parmi une sélection de 13 classiques sur NES (Super Mario Bros., Kirby’s Adventure, Excitebike, The Legend Of Zelda, …).

Familles

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

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