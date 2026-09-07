Dégustation à la ferme, Entre Miel et Terre, Marnay
vendredi 2 octobre 2026 · Entre Miel et Terre · Marnay
Informations pratiques
Dégustation à la ferme 2 – 9 octobre Entre Miel et Terre Vienne
Sur réservation / 5€ par personne / 3,50€ pour les enfants de moins de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T15:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00
Venez nous rencontrer à la boutique de la ferme les mercredis et vendredis entre 15h et 19h.
Pendant l’Aî’week, dégustation de nos miels et gourmandises en bouchées sucrées salées, pour des idées recettes et des découvertes culinaires.
Entre Miel et Terre Fontaigre 86160 Marnay Marnay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0646681532 »}, {« type »: « email », « value »: « entre.terre.et.miel@gmail.com »}]
Dégustation de nos miels et gourmandises artisanales et fermières au miel dégustation miel
legrand charlotte
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