Dégustation au Château de Beaulon Château de Beaulon à St Dizan du Gua Saint-Dizant-du-Gua

Dégustation au Château de Beaulon

Château de Beaulon à St Dizan du Gua 25 rue Saint-Vincent Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-09-30 18:00:00

2026-05-01 2026-10-01

Au retour de votre promenade le long des Fontaines Bleues , vous êtes conviés à une dégustation au salon du Château.

Château de Beaulon à St Dizan du Gua 25 rue Saint-Vincent Saint-Dizant-du-Gua 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 96 13 info@beaulon.fr

English :

When you return from your stroll along the Fontaines Bleues , you’ll be invited to a tasting session in the Château salon.

