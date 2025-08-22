Circuit VTT N°16 La Balade des Saints

Circuit VTT N°16 La Balade des Saints Place de la Mairie 17240 Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Exposé, le parcours offre de belles vues mais peu d’abris. Selon la saison et la nature du chemin, il peut présenter des passages difficiles bien qu’ils soit assez court lorsque la terre colle aux roues ou lorsque le soleil domine.

+33 5 17 24 03 47

English :

Exposed, the course offers beautiful views but few shelters. Depending on the season and the nature of the path, it can present difficult passages although they are quite short when the earth sticks to the wheels or when the sun dominates.

Deutsch :

In exponierter Lage bietet der Weg schöne Aussichten, aber wenig Schutz. Je nach Jahreszeit und Beschaffenheit des Weges kann er schwierige Passagen aufweisen, obwohl er recht kurz ist, wenn die Erde an den Rädern klebt oder wenn die Sonne dominiert.

Italiano :

Esposto, il percorso offre buone viste ma pochi ripari. A seconda della stagione e della natura del percorso, può presentare passaggi difficili, anche se abbastanza brevi quando la terra si attacca alle ruote o quando il sole domina.

Español :

Expuesta, la ruta ofrece buenas vistas pero poco refugio. Dependiendo de la estación del año y de la naturaleza del camino, puede presentar pasajes difíciles aunque son bastante cortos cuando la tierra se pega a las ruedas o cuando el sol domina.

