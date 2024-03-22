Circuit pédestre N°3a « Sap Estuaire » Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime

Un circuit vallonné avec une halte magique aux Fontaines bleues du château de Beaulon.

+33 5 17 24 03 47

English :

A hilly circuit with a magical stop at the Blue Fountains of the Château de Beaulon.

Deutsch :

Eine hügelige Strecke mit einem magischen Halt an den blauen Brunnen des Schlosses von Beaulon.

Italiano :

Un percorso collinare con una magica sosta alle Fontane Blu del Castello di Beaulon.

Español :

Una ruta de colinas con una parada mágica en las Fuentes Azules del Castillo de Beaulon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme