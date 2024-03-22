Circuit pédestre N°3a « Sap Estuaire » Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime
Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Un circuit vallonné avec une halte magique aux Fontaines bleues du château de Beaulon.
+33 5 17 24 03 47
English:
A hilly circuit with a magical stop at the Blue Fountains of the Château de Beaulon.
Deutsch:
Eine hügelige Strecke mit einem magischen Halt an den blauen Brunnen des Schlosses von Beaulon.
Italiano:
Un percorso collinare con una magica sosta alle Fontane Blu del Castello di Beaulon.
Español:
Una ruta de colinas con una parada mágica en las Fuentes Azules del Castillo de Beaulon.
