Circuit pédestre N°3b Beaulon

Circuit pédestre N°3b Beaulon Mairie 17240 Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade à la découverte des Fontaines bleues du château de Beaulon (moyennant un prix d’entrée, les fontaines bleues se trouvent dans le parc du Château de Beaulon).

+33 5 17 24 03 47

English :

Discover the Blue Fountains of Château de Beaulon (for an entrance fee, the Blue Fountains are located in the grounds of Château de Beaulon).

Deutsch :

Spaziergang zur Entdeckung der blauen Brunnen des Schlosses Beaulon (gegen Eintrittsgeld, die blauen Brunnen befinden sich im Park des Schlosses Beaulon).

Italiano :

Scoprite le Fontane Blu del Castello di Beaulon (a pagamento, le Fontane Blu si trovano nel parco del Castello di Beaulon).

Español :

Descubra las Fuentes Azules del Castillo de Beaulon (de pago, las Fuentes Azules se encuentran en el recinto del Castillo de Beaulon).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme