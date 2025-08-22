Circuit pédestre N°3b « Beaulon » Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime
Circuit pédestre N°3b Beaulon Mairie 17240 Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Balade à la découverte des Fontaines bleues du château de Beaulon (moyennant un prix d’entrée, les fontaines bleues se trouvent dans le parc du Château de Beaulon).
+33 5 17 24 03 47
English :
Discover the Blue Fountains of Château de Beaulon (for an entrance fee, the Blue Fountains are located in the grounds of Château de Beaulon).
Deutsch :
Spaziergang zur Entdeckung der blauen Brunnen des Schlosses Beaulon (gegen Eintrittsgeld, die blauen Brunnen befinden sich im Park des Schlosses Beaulon).
Italiano :
Scoprite le Fontane Blu del Castello di Beaulon (a pagamento, le Fontane Blu si trovano nel parco del Castello di Beaulon).
Español :
Descubra las Fuentes Azules del Castillo de Beaulon (de pago, las Fuentes Azules se encuentran en el recinto del Castillo de Beaulon).
