DÉGUSTATION AU SOLEIL COUCHANT SUR LES HAUTEURS DE LODÈVE 2026 Le Bosc mercredi 24 juin 2026.

Le Bosc

DÉGUSTATION AU SOLEIL COUCHANT SUR LES HAUTEURS DE LODÈVE 2026

Loiras Le Bosc Hérault

Tarif : 37.5 – 37.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-30 2026-08-09 2026-08-14

Au cœur des vignes, venez déguster 3 vins à moins d’un mètre des ceps en admirant le soleil se coucher. L’art de déguster les vins du cru, n’auront plus de secrets pour vous.

Réservez, venez, vivez!

Au cœur des vignes, on dégustera les vins à moins d’un mètre des ceps. En admirant le soleil se coucher. Le lieu est panoramique, et la vue est exceptionnelle sur les sommets alentour, sur les vignes et oliviers du domaine. Le tout baigne dans un calme profond, magnétique et apaisant.

Une immersion 100% naturelle. Je raconterai le domaine, ses cépages, son terroir et les hommes/femmes qui l’ont bâti. C’est un joli domaine viticole où l’amour du travail bien fait se ressent à chaque gorgée. On y applique la maxime Le vin se fait à la vigne .

Nous dégusterons 3 vins au cours de cet échange. L’art de déguster les vins du cru, n’auront plus de secrets pour vous, des tapas et des tartines de produits locaux l’accompagneront.

Ce sera une soirée hors du temps.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué sur le(s) billet(s) lors de votre réservation. .

Loiras Le Bosc 34700 Hérault Occitanie

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English :

In the heart of the vineyards, come taste three wines just a few feet from the vines while watching the sun set. You’ll soon master the art of tasting local wines.

L’événement DÉGUSTATION AU SOLEIL COUCHANT SUR LES HAUTEURS DE LODÈVE 2026 Le Bosc a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC