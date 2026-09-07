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Dégustation Carrefour City Lattes, Carrefour City Lattes, Lattes

vendredi 9 octobre 2026 · Carrefour City Lattes · Lattes

Dégustation Carrefour City Lattes, Carrefour City Lattes, Lattes

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Lieu
Carrefour City Lattes
Adresse
Place Jacques d’Aragon 34970 Lattes
Ville
34970 Lattes
Département
Hérault
Tarif
Gratuit

Dégustation Carrefour City Lattes Vendredi 9 octobre, 14h00 Carrefour City Lattes Hérault

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

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Carrefour City Lattes Place Jacques d’Aragon 34970 Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie
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