AGENDA · Lattes
Dégustation Carrefour City Lattes, Carrefour City Lattes, Lattes
vendredi 9 octobre 2026 · Carrefour City Lattes · Lattes
Informations pratiques
Dégustation Carrefour City Lattes Vendredi 9 octobre, 14h00 Carrefour City Lattes Hérault
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00
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Carrefour City Lattes Place Jacques d’Aragon 34970 Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie
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