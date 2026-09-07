Dégustation Carrefour City Lattes, Carrefour City Lattes, Lattes

Informations pratiques

Dégustation Carrefour City Lattes Vendredi 9 octobre, 14h00 Carrefour City Lattes Hérault

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

Venez à notre rencontre pour échanger sur le métier d’apiculteur, nous serons enchantés de vous faire découvrir et déguster nos miels lors de cet après-midi au sein de votre Carrefour city.

Carrefour City Lattes Place Jacques d’Aragon 34970 Lattes Lattes 34970 Hérault Occitanie

Venez déguster et découvrir nos miels