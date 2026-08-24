UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rodez

Dégustation Cave Ruthène les vins Nature Rodez

jeudi 1 octobre 2026 · Rodez

Dégustation Cave Ruthène les vins Nature Rodez

Informations pratiques

Début
jeudi 1 octobre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Adresse
8 ter Rue Combarel
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
40 Tarif de base plein tarif

Rodez

Dégustation Cave Ruthène les vins Nature

8 ter Rue Combarel Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR
40
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-01
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-10-01

Cave Ruthène propose des dégustations à Ruthène Gourmet, 8 ter Rue Combarel à Rodez. Sur réservation.
Tarif 40€ TTC/personne
Durée 2h00-2h30 (dès 19h30)
Lieu Ruthène Gourmet au 8 ter Rue Combarel à Rodez
Réservation Uniquement par email à thibault.cave.ruthene@gmail.com
Aucune réservation ne sera prise en compte en dehors de l’envoi d’un email. Règlement obligatoire de la séance 72h maximum avant la date dans l’une de nos boutiques Cave Ruthène (Rue Combarel et Parc des Moutiers).
Conditions Ces séances s’adressent à tous (novices et amateurs) et comptent entre 10 et 15 personnes. La dégustation de vins est accompagnée d’un plateau de fromages et charcuteries.
Annulation La dégustation sera annulée en dessous de 10 participants. Si vous souhaitez annuler votre participation, merci de respecter un DÉLAI DE 72H MINIMUM avant la séance de dégustation. Si la séance a lieu un jeudi possibilité d’annuler au plus tard le lundi avant 19h. Si la séance a lieu le vendredi possibilité d’annuler au plus tard le mardi avant 19h. En cas d’annulation hors délai, la séance ne sera pas remboursée. 40  .

8 ter Rue Combarel Rodez 12000 Aveyron Occitanie   thibault.cave.ruthene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cave Ruthène offers tastings at Ruthène Gourmet, 8 ter Rue Combarel, Rodez. Reservations required.

L’événement Dégustation Cave Ruthène les vins Nature Rodez a été mis à jour le 2026-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rodez (Aveyron)