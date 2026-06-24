Dégustation de rhum arrangé et des produits de Gel Réunion La Maillerie Le Vilhain samedi 11 juillet 2026.

Le Vilhain

Dégustation de rhum arrangé et des produits de Gel Réunion

La Maillerie La Cocoterie Giraud Le Vilhain Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 13:00:00

Date(s) :

2026-07-11

La Cocoterie Giraud organise une découverte gustative autour des saveurs de la Réunion. Dans vos verres; rhum arrangé Sa Lé Bon et dans vos assiettes les produits réunionnais de Gel Réunion entreprise agroalimentaire locale installée à Cérilly.

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La Maillerie La Cocoterie Giraud Le Vilhain 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 41 21 12 cocotteriegiraud9@gmail.com

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English :

La Cocoterie Giraud is hosting a culinary tour featuring the flavors of Réunion. In your glasses: “Sa L’Bon” flavored rum, and on your plates: products from Réunion by Gel Réunion, a local food company based in Cérilly.

L’événement Dégustation de rhum arrangé et des produits de Gel Réunion Le Vilhain a été mis à jour le 2026-06-24 par Montluçon Tourisme