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Dégustation de vieux millésimes au Domaine du Petit Bondieu Restigné

vendredi 10 juillet 2026 · Restigné

Dégustation de vieux millésimes au Domaine du Petit Bondieu Restigné

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
30 Route de Tours
Ville
37140 Restigné
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Restigné

Dégustation de vieux millésimes au Domaine du Petit Bondieu

30 Route de Tours Restigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11

Tous les vendredis, du 10 juillet au 12 septembre, nous vous invitons à redécouvrir le Bourgueil à travers une dégustation originale. En plus de notre gamme habituelle, un vieux millésime sera proposé à la dégustation.

Chaque semaine, le millésime sera mystère et différent…
Vous pensez que le Bourgueil n’est pas un vin de garde ?

Laissez-nous vous prouver le contraire !

Tous les vendredis, du 10 juillet au 12 septembre, nous vous invitons à redécouvrir le Bourgueil à travers une dégustation originale. En plus de notre gamme habituelle, un vieux millésime sera proposé à la dégustation.

Chaque semaine, le millésime sera mystère et différent… Une belle occasion de partir à la découverte de l’univers fascinant des vins de garde !

En dehors de ces rendez-vous du vendredi, notre caveau vous accueille du lundi au samedi pour vos achats, visites et dégustations.   .

30 Route de Tours Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 33 18  domaine@petitbondieu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Friday, from July 10 to September 12, we invite you to rediscover Bourgueil through a unique tasting. In addition to our usual selection, an older vintage will be available for tasting.

Each week, the vintage will be a mystery and will be different…

L’événement Dégustation de vieux millésimes au Domaine du Petit Bondieu Restigné a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE

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