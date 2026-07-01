Informations pratiques

Restigné

Dégustation de vieux millésimes au Domaine du Petit Bondieu

30 Route de Tours Restigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11

Tous les vendredis, du 10 juillet au 12 septembre, nous vous invitons à redécouvrir le Bourgueil à travers une dégustation originale. En plus de notre gamme habituelle, un vieux millésime sera proposé à la dégustation.

Chaque semaine, le millésime sera mystère et différent…

Vous pensez que le Bourgueil n’est pas un vin de garde ?

Laissez-nous vous prouver le contraire !

Tous les vendredis, du 10 juillet au 12 septembre, nous vous invitons à redécouvrir le Bourgueil à travers une dégustation originale. En plus de notre gamme habituelle, un vieux millésime sera proposé à la dégustation.

Chaque semaine, le millésime sera mystère et différent… Une belle occasion de partir à la découverte de l’univers fascinant des vins de garde !

En dehors de ces rendez-vous du vendredi, notre caveau vous accueille du lundi au samedi pour vos achats, visites et dégustations. .

30 Route de Tours Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 33 18 domaine@petitbondieu.fr

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English :

Every Friday, from July 10 to September 12, we invite you to rediscover Bourgueil through a unique tasting. In addition to our usual selection, an older vintage will be available for tasting.

Each week, the vintage will be a mystery and will be different…

L’événement Dégustation de vieux millésimes au Domaine du Petit Bondieu Restigné a été mis à jour le 2026-07-04 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE