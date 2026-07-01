Informations pratiques

Gabian

DÉGUSTATION DE VINS ET DE TAPAS EN PLEINE NATURE

D13 Gabian Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Balade de 20-30 min en autonomie pour rejoindre la table.

L’expérience allie dégustation, planche de charcuterie/fromages et immersion dans l’Art de Vivre occitan, au son des cigales.

Tous les mercredis en juillet et août.

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D13 Gabian 34320 Hérault Occitanie

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English :

A 20- to 30-minute walk on your own to reach the table.

The experience combines wine tasting, a charcuterie and cheese platter, and an immersion in the Occitan art of living, accompanied by the sound of cicadas.

Every Wednesday in July and August.

L’événement DÉGUSTATION DE VINS ET DE TAPAS EN PLEINE NATURE Gabian a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT AVANT-MONTS