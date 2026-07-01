DÉGUSTATION DE VINS ET DE TAPAS EN PLEINE NATURE Gabian
mercredi 22 juillet 2026 · Gabian
Informations pratiques
Gabian
DÉGUSTATION DE VINS ET DE TAPAS EN PLEINE NATURE
D13 Gabian Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Balade de 20-30 min en autonomie pour rejoindre la table.
L’expérience allie dégustation, planche de charcuterie/fromages et immersion dans l’Art de Vivre occitan, au son des cigales.
Tous les mercredis en juillet et août.
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D13 Gabian 34320 Hérault Occitanie
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English :
A 20- to 30-minute walk on your own to reach the table.
The experience combines wine tasting, a charcuterie and cheese platter, and an immersion in the Occitan art of living, accompanied by the sound of cicadas.
Every Wednesday in July and August.
L’événement DÉGUSTATION DE VINS ET DE TAPAS EN PLEINE NATURE Gabian a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OT AVANT-MONTS
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