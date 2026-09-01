Dégustation de vins et fromages La loge des gardes Arbois

Informations pratiques

Arbois

Dégustation de vins et fromages

La loge des gardes 3 rue du lycée Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2028-09-12 21:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Julien et son père Pierre vous accueille dans leur maison de famille pour une dégustation privée de Vins et Fromages typique du Jura. Cette maison vigneronne du 19ème siècle construite sur les hauteurs de Salins-les-Bains offre un cadre exceptionnel pour partir à la découverte des mets délicieux qu’offre la région. Vous profiterez d’une visite de la maison avant de pouvoir profiter en intimitié de la terrasse et de la vue imprenable sur Salins-les-Bains pour la dégustation.

Réservation obligatoire. Minimum groupe de 4 .

La loge des gardes 3 rue du lycée Arbois 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 00 19 81

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English : Dégustation de vins et fromages

L’événement Dégustation de vins et fromages Arbois a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA